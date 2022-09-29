Стали известны новые подробности инцидента на юниорском ЧЕ по боксу
Руководство Федерации бокса Украины требовали от тренеров и спортсменов юниорской сборной, уехавшую в Италию на чемпионат Европы, досрочно уехать из первенства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на тренера Антона Чередниченко в Facebook.
По его словам, этому предшествовало скандальное решение Европейской конфедерации бокса запретить использовать украинский флаг на соревнованиях.
Также с самого начала ЧЕ со сборной Украины не было президента ФБУ Кирилла Шевченко, ни государственного тренера Юрия Шевчука, ни менеджера команды.
"Почему все проблемы упали на плечи старших тренеров, а не на тех людей, которые должны это решать? В сложное время боксеров и тренеров бросили, оставили одних с проблемами. Мне бросали видео, где наши девушки плачут. Ничто не бьет так сильно, как удар в спину. И тренеры, и боксеры вкладывали время, средства на подготовку, на сбор, откладывали радости на потом ради победы… Я не могу найти ответ, почему боксерам говорят не боксировать, когда они могут боксировать и представлять Украину на чемпионате Европы", - написал Чередниченко.
Напомним, ранее сообщалось, что Международная боксерская ассоциация (IBA) вроде бы запретила юниорской сборной Украины соревноваться под государственным флагом.
Впоследствии вице-президент IBA Владимир Продивус объяснил, что скандальное решение приняла Европейская конфедерация бокса (EUBC), ошибочно ссылаясь на регламент Международного олимпийского комитета.
Уже 29 сентября EUBC направила письмо, которым разрешила использовать государственный флаг и гимн Украины во время ЧЕ в Италии.
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