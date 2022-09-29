Стали известны новые подробности инцидента на юниорском ЧЕ по боксу

Руководство Федерации бокса Украины требовали от тренеров и спортсменов юниорской сборной, уехавшую в Италию на чемпионат Европы, досрочно уехать из первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на тренера Антона Чередниченко в Facebook .

По его словам, этому предшествовало скандальное решение Европейской конфедерации бокса запретить использовать украинский флаг на соревнованиях.

Также с самого начала ЧЕ со сборной Украины не было президента ФБУ Кирилла Шевченко, ни государственного тренера Юрия Шевчука, ни менеджера команды.

"Почему все проблемы упали на плечи старших тренеров, а не на тех людей, которые должны это решать? В сложное время боксеров и тренеров бросили, оставили одних с проблемами. Мне бросали видео, где наши девушки плачут. Ничто не бьет так сильно, как удар в спину. И тренеры, и боксеры вкладывали время, средства на подготовку, на сбор, откладывали радости на потом ради победы… Я не могу найти ответ, почему боксерам говорят не боксировать, когда они могут боксировать и представлять Украину на чемпионате Европы", - написал Чередниченко.