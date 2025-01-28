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Стали відомі нові деталі схеми з підсанкційними активами компанії "Юнігран"

Фото: стали відомі нові деталі схеми з підсанкційними активами компанії "Юнігран" (facebook.com/fem.unigran)
Автор: Олександр Мороз

В Україні викрито схему виведення з-під санкцій активів компанії "Юнігран", яка належала російському бізнесмену-втікачу Ігорю Наумцю. Незважаючи на накладені правоохоронцями арешти, компанія продовжує працювати, а її доходи ймовірно потрапляють до осіб, пов'язаних із санкційними бенефіціарами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oboz.ua.

Як з'ясували журналісти, у схемі задіяний бізнесмен Сергій Шапран, який міг отримати контроль над активами "Юніграна". 

Судові матеріали підтверджують, що Шапран домовився з Наумцем, запропонувавши "юридичний супровід" у вирішенні проблем із судами та правоохоронцями. Умови угоди передбачали передачу половини бізнесу, що коштує понад 100 мільйонів доларів, за 12 мільйонів доларів - лише десяту частину від реальної вартості.

Як повідомляється, у вересні 2023 року в Стамбулі був підписаний меморандум, за яким Наумець отримав аванс у 400 тисяч доларів, а решту обіцяної суми - після відновлення діяльності компанії. Водночас він мав отримувати половину прибутків від діяльності підприємства, що дозволило зберегти фінансові інтереси навіть під час санкцій.

У 2024 році пов’язані з "Юніграном" компанії-прокладки, такі як ТОВ "Юні-Люкс", "Юні Стоун Плент" і "Будіндустрія Сервіс ЛТД", продали продукції на суму понад 500 млн гривень.

Фото: Сергій Шапран

Продукція реалізовувалася як приватним забудовникам, так і державним підприємствам, серед яких були КП "ЖЕК №3" у Броварах, "Київський зоопарк", "Зелентрест" Деснянського району та інші.

Після публікацій у ЗМІ Головне слідче управління Нацполіції домоглося арешту частини активів і рахунків фірм-"дублікатів". Однак уже за кілька днів керівники цих компаній відкрили нові рахунки, продовживши діяльність.

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Економіка України