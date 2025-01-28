Стали известны новые детали схемы с подсанкционными активами компании "Юнигран"

Как выяснили журналисты, в схеме задействован бизнесмен Сергей Шапран, который мог получить контроль над активами "Юниграна".

Судебные материалы подтверждают, что Шапран договорился с Наумцом, предложив "юридическое сопровождение" в решении проблем с судами и правоохранителями. Условия сделки предусматривали передачу половины бизнеса, который стоит более 100 миллионов долларов, за 12 миллионов долларов - лишь десятую часть от реальной стоимости.

Как сообщается, в сентябре 2023 года в Стамбуле был подписан меморандум, по которому Наумец получил аванс в 400 тысяч долларов, а остальную обещанную сумму - после восстановления деятельности компании. При этом он должен был получать половину прибыли от деятельности предприятия, что позволило сохранить финансовые интересы даже во время санкций.

В 2024 году связанные с "Юниграном" компании-прокладки, такие как ООО "Юни-Люкс", "Юни Стоун Плент" и "Стройиндустрия Сервис ЛТД", продали продукции на сумму более 500 млн гривен.

Фото: Сергей Шапран

Продукция реализовывалась как частным застройщикам, так и государственным предприятиям, среди которых были КП "ЖЭК №3" в Броварах, "Киевский зоопарк", "Зелентрест" Деснянского района и другие.

После публикаций в СМИ Главное следственное управление Нацполиции добилось ареста части активов и счетов фирм-"дубликатов". Однако уже через несколько дней руководители этих компаний открыли новые счета, продолжив деятельность.