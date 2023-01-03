Стали відомі найбільші експортер та імпортер скрапленого природного газу, - Bloomberg

У 2022 році США стали одним з найбільших експортерів скрапленого природного газу (СПГ), наздогнавши на цьому ринку Катар.

Як зазначає видання, для США це стало важливою віхою як для провідного постачальника палива. За даними Bloomberg, які агентство збирало через відстеження суден, у 2022 році США і Катар експортували по 81,2 млн тонн. Хоча для Катару це досить скромне підвищення, проте для США - це величезний стрибок, якщо зважати, що американці почали експортувати СПГ із 48 штатів тільки у 2016 році.

"Майже одразу США стали домінуючою силою в галузі. І вони були б найбільшим у світі експортером СПГ, якби не пожежа на експортному заводі Freeport у Техасі, через яку завод було закрито з червня. Планується, що обʼєкт відновить роботу наприкінці цього місяця, що зміцнить позиції США як найбільшого експортера палива", - зазначає видання.

На думку Bloomberg, США необхідно створити набагато більше експортних потужностей СПГ, якщо вони хочуть утриматися у топі до кінця цього десятиліття. Водночас Катар перебуває у процесі значного масштабування своїх виробничих потужностей, що може зміцнити його позиції як лідера СПГ із 2026 року.

Третім за величиною постачальником СПГ у світі залишається Австралія.

Водночас Японія у 2022 році випередила Китай як імпортер скрапленого природного газу. Китайські обмеження щодо COVID-19 підірвали попит на паливо, в той час, як японські конкуренти запасали газ, щоб підготуватися до зими.