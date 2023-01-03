ua ru
Вт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стали відомі найбільші експортер та імпортер скрапленого природного газу, - Bloomberg

Новость на русском →
У світі, Вівторок 03 січня 2023 22:09
Стали відомі найбільші експортер та імпортер скрапленого природного газу, - Bloomberg Фото: ринок СПГ на сьогодні переформатується (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У 2022 році США стали одним з найбільших експортерів скрапленого природного газу (СПГ), наздогнавши на цьому ринку Катар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, для США це стало важливою віхою як для провідного постачальника палива. За даними Bloomberg, які агентство збирало через відстеження суден, у 2022 році США і Катар експортували по 81,2 млн тонн. Хоча для Катару це досить скромне підвищення, проте для США - це величезний стрибок, якщо зважати, що американці почали експортувати СПГ із 48 штатів тільки у 2016 році.

"Майже одразу США стали домінуючою силою в галузі. І вони були б найбільшим у світі експортером СПГ, якби не пожежа на експортному заводі Freeport у Техасі, через яку завод було закрито з червня. Планується, що обʼєкт відновить роботу наприкінці цього місяця, що зміцнить позиції США як найбільшого експортера палива", - зазначає видання.

На думку Bloomberg, США необхідно створити набагато більше експортних потужностей СПГ, якщо вони хочуть утриматися у топі до кінця цього десятиліття. Водночас Катар перебуває у процесі значного масштабування своїх виробничих потужностей, що може зміцнити його позиції як лідера СПГ із 2026 року.

Третім за величиною постачальником СПГ у світі залишається Австралія.

Водночас Японія у 2022 році випередила Китай як імпортер скрапленого природного газу. Китайські обмеження щодо COVID-19 підірвали попит на паливо, в той час, як японські конкуренти запасали газ, щоб підготуватися до зими.

РБК-Україна повідомляло, що Німеччина сьогодні, 3 січня, отримала першу партію скрапленого газу зі США. Також Німеччина підписала перший довгостроковий контракт на закупівлю газу з Катару.

Нагадаємо, що з 1 січня цьогоріч повністю зупинила імпорт зрідженого газу з Росії Велика Британія.

Також ми писали, що Болгарія не подовжила контракт на постачання газу з Росії на 2023 рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ
NEWS
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
DAILY
"Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села
Юлія Акимовакоресподент "Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села