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Стали відомі наслідки вчорашніх вибухів в окупованому Мелітополі

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Мелітополь, Четвер 02 лютого 2023 17:12
Стали відомі наслідки вчорашніх вибухів в окупованому Мелітополі Фото: Стали відомі наслідки вчорашніх вибухів в окупованому Мелітополі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вчора ввечері у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Внаслідок було зафіксовано "прильоти" у дві бази російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

За його словами, "приліт" був у Новобогданівці на території нафтобази, де окупанти влаштувалися разом із технікою.

"За інформацією місцевих палахкотіло там довго. Також, за попередніми даними, голосно було і на території одного з мелітопольських підприємств в південній частині міста, де окупанти влаштували собі базу", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, у середу ввечері стало відомо про вибухи у Мелітополі. РосЗМІ повідомляли про роботу систем ППО окупантів.

Крім того, вчора в Мелітополі в районі заводу "Рефма", де окупанти розмістили свою базу, сталася масштабна пожежа.

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Мелітополь Вибух Війна Росії проти України
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