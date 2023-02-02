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Стали известны последствия вчерашних взрывов в оккупированном Мелитополе

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Мелитополь, Четверг 02 февраля 2023 17:12
Стали известны последствия вчерашних взрывов в оккупированном Мелитополе Фото: Стали известны последствия вчерашних взрывов в оккупированном Мелитополе (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вчера вечером во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы. Вследствие были зафиксированы "прилеты" в две базы российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

По его словам, "прилет" был в Новобогдановке на территории нефтебазы, где оккупанты устроились вместе с техникой.

"По информации местных полыхало там долго. Также, по предварительным данным, громко было и на территории одного из мелитопольских предприятий в южной части города, где оккупанты устроили себе базу", - сообщил Федоров.

Напомним, в среду вечером стало известно о взрывах в Мелитополе. РосСМИ сообщали о работе систем ПВО оккупантов.

Кроме того, вчера в Мелитополе в районе завода "Рефма", где оккупанты разместили свою базу, произошел масштабный пожар.

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Мелитополь Взрыв Война России против Украины
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