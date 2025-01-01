Стали відомі наслідки атаки дронів по нафтобазі у Смоленській області РФ

За даними ASTRA, нафтобазу нібито атакували 11 дронів. Внаслідок цього було пошкоджено два резервуари з нафтопродуктами об'ємом 700 кубометрів. В одному з них був бензин, в іншому - дизельне паливо. Пошкоджені резервуари, нібито, були заповнені не повністю.

Також внаслідок атаки нібито не було постраждалих, однак жителів прилеглих будинків було евакуйовано.

Вибухи у Смоленській області 31 грудня

Раніше ми писали про те, що у місті Ярцево Смоленської області у ніч проти 31 грудня відбулася повітряна атака із застосуванням безпілотників. Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявляв, що пожежа на нафтобазі сталася через падіння уламків збитого безпілотника.

Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем та іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області.