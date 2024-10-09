Стали відомі лауреати Нобелівської премії-2024 з хімії

Що відомо про лауреатів та їх внесок у науку

Так, американському біохіміку Девіду Бейкеру вдалося створити абсолютно нові види білків. Натомість британський дослідник Деміс Гассабіс та американський науковець Джон Джумпер розробили модель штучного інтелекту для вирішення 50-річної проблеми: прогнозування складних структур білків. Ці відкриття мають величезний потенціал.

ГассабісДжумпер

Хто став лауреатом в галузі хімії минулого року

Нобелівська премія з хімії - це вища нагорода за наукові досягнення в галузі хімії, яку щорічно присуджує Шведська королівська академія наук у Стокгольмі.

Кандидатів у лауреати премії висуває Нобелівський комітет з хімії. Премія є однією з п'яти заснованих, згідно із заповітом шведського підприємця, винахідника динаміту та філантропа Альфреда Нобеля, наприкінці 19 століття.

Хімія була найважливішою частиною у власних роботах Нобеля. Розвиток його винаходів, а також технологічні процеси, якими він користувався, ґрунтувалися на знаннях хімії. Саме тому ця наука стала другою областю, про яку Нобель згадав у своєму заповіті.

Минулого року лауреатами Нобелівської премії з хімії стали американці Мунгі Бавенді, Луїс Брюс, а також росіянин Олексій Єкімов. Їм присудили премію за відкриття і синтез квантових точок.

Зазначимо, наночастинки та квантові точки мають унікальні властивості і поширюють своє світло з екранів телевізорів і світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, а їхнє прозоре світло може освітлювати пухлинні тканини для хірурга.

Нобелівський тиждень-2024

Нагадаємо, що з понеділка, 7 жовтня стартував Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі власники цієї престижної премії за 2024 рік.

Вже визначено лауреатів з медицини та фізіології. Ними стали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття молекул мікроРНК, які регулюють роботу генів.