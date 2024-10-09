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Стали відомі лауреати Нобелівської премії-2024 з хімії

Фото: оголошено лауреатів Нобелівської премії-2024 з хімії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Нобелівський комітет у середу, 9 жовтня назвав лауреатів премії у галузі хімії. Одну половину премії вирішили присудити Девіду Бейкеру "за обчислювальний дизайн білка", а іншу половину Демісу Гассабісу та Джону Джумперу "за передбачення структури білка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Нобеля.

Що відомо про лауреатів та їх внесок у науку

Так, американському біохіміку Девіду Бейкеру вдалося створити абсолютно нові види білків. Натомість британський дослідник Деміс Гассабіс та американський науковець Джон Джумпер розробили модель штучного інтелекту для вирішення 50-річної проблеми: прогнозування складних структур білків. Ці відкриття мають величезний потенціал.

ГассабісДжумпер

Хто став лауреатом в галузі хімії минулого року

Нобелівська премія з хімії - це вища нагорода за наукові досягнення в галузі хімії, яку щорічно присуджує Шведська королівська академія наук у Стокгольмі. 

Кандидатів у лауреати премії висуває Нобелівський комітет з хімії. Премія є однією з п'яти заснованих, згідно із заповітом шведського підприємця, винахідника динаміту та філантропа Альфреда Нобеля, наприкінці 19 століття. 

Хімія була найважливішою частиною у власних роботах Нобеля. Розвиток його винаходів, а також технологічні процеси, якими він користувався, ґрунтувалися на знаннях хімії. Саме тому ця наука стала другою областю, про яку Нобель згадав у своєму заповіті.

Минулого року лауреатами Нобелівської премії з хімії стали американці Мунгі Бавенді, Луїс Брюс, а також росіянин Олексій Єкімов. Їм присудили премію за відкриття і синтез квантових точок. 

Зазначимо, наночастинки та квантові точки мають унікальні властивості і поширюють своє світло з екранів телевізорів і світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, а їхнє прозоре світло може освітлювати пухлинні тканини для хірурга.

Нобелівський тиждень-2024

Нагадаємо, що з понеділка, 7 жовтня стартував Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі власники цієї престижної премії за 2024 рік.

Вже визначено лауреатів з медицини та фізіології. Ними стали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття молекул мікроРНК, які регулюють роботу генів. 

Також вчора, 8 жовтня лауреатами престижної премії в галузі фізики стали професори Джон Гопфілд та Джефрі Гінтон за дослідження в галузі машинного навчання нейромереж.

Вже завтра визначать переможців у галузі літератури, а 11 жовтня стане відомий власник Нобелівської премії миру-2024. Лауреата премії Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля оголосять 14 жовтня.

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СтокгольмНобелівська преміяНауковці