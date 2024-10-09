Стали відомі лауреати Нобелівської премії-2024 з хімії

Нобелівський комітет у середу, 9 жовтня назвав лауреатів премії у галузі хімії. Одну половину премії вирішили присудити Девіду Бейкеру "за обчислювальний дизайн білка", а іншу половину Демісу Гассабісу та Джону Джумперу "за передбачення структури білка".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Нобеля.
Так, американському біохіміку Девіду Бейкеру вдалося створити абсолютно нові види білків. Натомість британський дослідник Деміс Гассабіс та американський науковець Джон Джумпер розробили модель штучного інтелекту для вирішення 50-річної проблеми: прогнозування складних структур білків. Ці відкриття мають величезний потенціал.
ГассабісДжумпер
Нобелівська премія з хімії - це вища нагорода за наукові досягнення в галузі хімії, яку щорічно присуджує Шведська королівська академія наук у Стокгольмі.
Кандидатів у лауреати премії висуває Нобелівський комітет з хімії. Премія є однією з п'яти заснованих, згідно із заповітом шведського підприємця, винахідника динаміту та філантропа Альфреда Нобеля, наприкінці 19 століття.
Хімія була найважливішою частиною у власних роботах Нобеля. Розвиток його винаходів, а також технологічні процеси, якими він користувався, ґрунтувалися на знаннях хімії. Саме тому ця наука стала другою областю, про яку Нобель згадав у своєму заповіті.
Минулого року лауреатами Нобелівської премії з хімії стали американці Мунгі Бавенді, Луїс Брюс, а також росіянин Олексій Єкімов. Їм присудили премію за відкриття і синтез квантових точок.
Зазначимо, наночастинки та квантові точки мають унікальні властивості і поширюють своє світло з екранів телевізорів і світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, а їхнє прозоре світло може освітлювати пухлинні тканини для хірурга.
Нагадаємо, що з понеділка, 7 жовтня стартував Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі власники цієї престижної премії за 2024 рік.
Вже визначено лауреатів з медицини та фізіології. Ними стали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття молекул мікроРНК, які регулюють роботу генів.
Також вчора, 8 жовтня лауреатами престижної премії в галузі фізики стали професори Джон Гопфілд та Джефрі Гінтон за дослідження в галузі машинного навчання нейромереж.
Вже завтра визначать переможців у галузі літератури, а 11 жовтня стане відомий власник Нобелівської премії миру-2024. Лауреата премії Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля оголосять 14 жовтня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.