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Стали відомі деталі справи проти холдингу Global Spirits

Фото: стали відомі деталі справи проти холдингу Global Spirits (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Холдинг Global Spirits звинувачують у проведенні закупівель у Росії (зокрема, промислових обсягів спирту) через фірми у Центральній Азії та Південному Кавказі. Однак, як стверджують в компанії, організувати такі закупівлі неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали слідства.

Зокрема, у матеріалах слідства йдеться про підприємства у Середній Азії, Сакартвело та Азербайджані. Власник холдингу Global Spirits Євген Черняк запевнив: ні він, ні його співробітники не є власниками чи посадовими особами цих компаній та заводів.

Підприємства не перебувають на території РФ, тож ніяк не могли сплачувати податки до бюджету країни-агресора. Грузинська компанія, про яку йдеться у справі, - ТОВ "Ушба Дістіллері".

Компанія зареєстрована безпосередньо у Грузії, а її власником є громадянин Грузії Дмитро Абесадзе. З дня заснування і до теперішнього часу у фірмі не було власників та вигодонабувачів громадян України. 

Також ТОВ "Ушба Дистиллері" ніколи не співпрацювало з компанією "Родник и К", яка фігурує у справі, про що свідчить банківська виписка, надана адвокатам.

Global Spirits за ліцензією випускала свою продукцію на грузинському підприємстві - для забезпечення представленості на експортних ринках у зв'язку із утрудненою логістикою з України та ситуацією на кордоні, повідомила адвокатка Аліна Давидова, яка представляє інтереси Global Spirits. 

Крім того, за однією з ключових вимог ліцензії Global Spirits для виробництва не могли використовуватися комплектуючі з РФ, що зазначено на офіційному сайті флагманського бренду Global Spirits.

"На основі наявних договорів при виробництві українських брендів грузинською компанією використовувалася сировина, закуплена у українських спиртзаводів. Ми вже отримали відповідні документи про це і передали до суду. Тобто спирт для виробництва продукції закуповувався виключно в Україні, тому будь-які претензії щодо цієї частини абсолютно необґрунтовані", - підкреслила адвокат.

Також, на думку компанії, безглуздо виглядають і підозри щодо співробітників компанії, які зараз захищають Україну.  Так, директор компанії Олег Пігулевський зараз на передовій, очолює батальйон ЗСУ, а юрист Роман Хацаревич з першого дня війни пішов добровольцем на фронт, отримав поранення, контузію під Бахмутом, а в грудні 2022 року зник безвісти. 

Нагадаємо, 3 липня російський Слідчий комітет оголосив про початок кримінального провадження щодо холдингу Global Spirits та його бенефіціара - українського бізнесмена Євгена Черняка. Також Слідком РФ оголосив бізнесмена у розшук.

Сам Черняк заявляв, що 24 лютого 2022 року "Global Spirits" відкликала ліцензію на виробництво брендів у РФ. За його словами - це єдина можлива процедура, за якою дію ліцензії можна припинити раніше встановленого терміну.

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