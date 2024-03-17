Стали свідком злочину? Чи буде покарання за ухилення від дачі свідчень

Мін'юст пояснює, що свідок зобов'язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи до суду. Крім того, свідок не має права розголошувати дані, які стосуються кримінального провадження.

Свідок несе кримінальну відповідальність за свідомо неправдиві показання. Покаранням можуть бути виправні роботи, арешт, обмеження волі, а за дії вчиненні з корисливих мотивів - навіть позбавленням волі.

За злісне ухилення від явки до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду свідок несе адміністративну відповідальність у формі штрафу.

Якщо свідок без поважних причин не з’являється за викликом, то його можуть примусово доставити до місця виклику у зазначений в ухвалі час.