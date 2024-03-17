Стали свидетелем преступления? Будет ли наказание за уклонение от дачи показаний

Люди, ставшие свидетелями преступления, несут уголовную ответственность за сознательно предоставленные ложные показания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства юстиции.
Минюст объясняет, что свидетель обязан прибыть по вызову к следователю, прокурору, судьи или в суд. Кроме того, свидетель не имеет права разглашать данные, касающиеся уголовного производства.
Свидетель несет уголовную ответственность за заведомо ложные показания. Наказанием могут быть исправительные работы, арест, ограничение свободы, а за действия совершенные по корыстным поводам - даже лишением свободы.
За злостное уклонение от явки к следователю, прокурору, следователю судьи или суду свидетель несет административную ответственность в виде штрафа.
Если свидетель без уважительных причин не появляется по вызову, его могут принудительно доставить к месту вызова в указанное в определении время.
Напомним, ранее в Минюсте рассказали об использовании платных камер в СИЗО. По словам министра юстиции, свободных мест в платных камерах нет.
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