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Стали известны темы переговоров Зеленского и Меркель

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 14:07
Стали известны темы переговоров Зеленского и Меркель Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретятся. Немецкий лидер приедет в Киев 22 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

Вместе с тем, он назвал темы переговоров двух лидеров:

  • безопасность,
  • двусторонние отношения,
  • другие актуальные вопросы.

"Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа", - подтвердил пресс-секретарь.

Ранее источники РБК-Украина сообщили, что Меркель приедет в Киев и встретится с Зеленским.

Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что Германия не остановит прокачку газа по трубопроводу "Северный поток-2". Даже если Россия его попытается использовать как геополитическое оружие.

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