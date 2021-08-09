Стали известны темы переговоров Зеленского и Меркель
Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретятся. Немецкий лидер приедет в Киев 22 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.
Вместе с тем, он назвал темы переговоров двух лидеров:
- безопасность,
- двусторонние отношения,
- другие актуальные вопросы.
"Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа", - подтвердил пресс-секретарь.
Ранее источники РБК-Украина сообщили, что Меркель приедет в Киев и встретится с Зеленским.
Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что Германия не остановит прокачку газа по трубопроводу "Северный поток-2". Даже если Россия его попытается использовать как геополитическое оружие.