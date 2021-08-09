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Стали відомі теми переговорів Зеленського і Меркель

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Київ, Понеділок 09 серпня 2021 14:07
Стали відомі теми переговорів Зеленського і Меркель Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський зустрінуться. Німецький лідер приїде в Київ 22 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку прес-секретаря Зеленського Сергія Никифорова.

Разом з тим, він назвав теми переговорів двох лідерів:

  • безпека,
  • двохсторонні відносини,
  • інші актуальні питання.

"Федеральний канцлер ФРН пані Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня", - підтвердив прес-секретар.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що Меркель приїде в Київ і зустрінеться з Зеленським.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що Німеччина не зупинить прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-2". Навіть якщо Росія його спробує використовувати як геополітичну зброю.

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