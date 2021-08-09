Стали відомі теми переговорів Зеленського і Меркель
Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський зустрінуться. Німецький лідер приїде в Київ 22 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку прес-секретаря Зеленського Сергія Никифорова.
Разом з тим, він назвав теми переговорів двох лідерів:
- безпека,
- двохсторонні відносини,
- інші актуальні питання.
"Федеральний канцлер ФРН пані Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня", - підтвердив прес-секретар.
Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що Меркель приїде в Київ і зустрінеться з Зеленським.
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що Німеччина не зупинить прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-2". Навіть якщо Росія його спробує використовувати як геополітичну зброю.