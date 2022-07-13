Стали известны результаты первого тура выборов премьера Британии: кто остался "за бортом"

Во второй тур выборов нового премьер-министра Великобритании прошли 6 кандидатов из 8. Два кандидата так и не переступили необходимый для прохождения во второй тур порог в 30 голосов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Больше всего голосов в первом туре набрали бывший глава Минфина Британии Риши Сунак – 88 и младший министр по торговой политике Великобритании и бывшая глава Министерства обороны Пенни Мордонт. Она получила 67 голосов.
На третьем месте глава МИД Британии Лиз Трасс с 50 голосами. На четвертом, с 40 голосами - член парламента Великобритании и министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох. На пятом (37 голосов) – член парламента Британии Том Тугендат и на шестом месте с 32 голосами генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.
Во второй тур выборов не прошли канцлер казны Надхим Захави и британский политик-консерватор Джереми Гант. Они набрали 25 и 18 голосов соответственно.
Как пишет ВВС, кандидатам нужно было не менее 30 голосов депутатов, чтобы пройти во второй тур.
Шестеро кандидатов, которые перешагнули необходимый барьер, становятся участниками серии голосований. В следующих турах будет также исключаться кандидат, набравший меньше всего голосов. Туры с исключением одного из кандидатов будут продолжаться до тех пор, пока не останутся два последних. Этот процесс должен завершиться к летним каникулам британского парламента 21 июля. Впоследствии пройдет голосование уже за одного из двух кандидатов.
Напомним, 7 июля, Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Решение было принято после отставок в правительстве, вызванных скандалом с Крисом Пинчером.
Отметим, что консервативная партия Британии намерена выбрать нового премьер-министра к началу осени.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.