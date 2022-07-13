Стали известны результаты первого тура выборов премьера Британии: кто остался "за бортом"

Больше всего голосов в первом туре набрали бывший глава Минфина Британии Риши Сунак – 88 и младший министр по торговой политике Великобритании и бывшая глава Министерства обороны Пенни Мордонт. Она получила 67 голосов.

На третьем месте глава МИД Британии Лиз Трасс с 50 голосами. На четвертом, с 40 голосами - член парламента Великобритании и министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох. На пятом (37 голосов) – член парламента Британии Том Тугендат и на шестом месте с 32 голосами генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

Во второй тур выборов не прошли канцлер казны Надхим Захави и британский политик-консерватор Джереми Гант. Они набрали 25 и 18 голосов соответственно.

Какова процедура голосования?

Как пишет ВВС, кандидатам нужно было не менее 30 голосов депутатов, чтобы пройти во второй тур.

Шестеро кандидатов, которые перешагнули необходимый барьер, становятся участниками серии голосований. В следующих турах будет также исключаться кандидат, набравший меньше всего голосов. Туры с исключением одного из кандидатов будут продолжаться до тех пор, пока не останутся два последних. Этот процесс должен завершиться к летним каникулам британского парламента 21 июля. Впоследствии пройдет голосование уже за одного из двух кандидатов.