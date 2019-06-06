Стали известны результаты парламентских выборов в Дании

В Дании во время парламентских выборов в Фолькетинг победу одержали социал-демократы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Избирком Дании подсчитал 100% бюллетеней и объявил предварительные результаты голосования. По данным окончательного подсчета голосов, левый оппозиционный блок получил 96 мест против 79 для правящей Либеральной партии и других.

Отмечается, что действующий премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен признал поражение и вскоре объявит об отставке. Новым премьер-министром Дании станет Метте Фредриксен, председатель левоцентристской Социал-демократической партии Дании.

"У нас прошли очень хорошие выборы, но состоится смена правительства", - заявила Фредриксен своим сторонникам.

Напомним, недавно состоялись выборы в Европейском парламенте. После закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза объявили окончательный расклад сил на ближайшие пять лет в результате выборов.

Из 751 места в Европарламенте наибольшее количество, 178 мест, получила Европейская народная партия (EPP), на втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) со 108 мандатами.