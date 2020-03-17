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Стали відомі подробиці зустрічі Зеленського з олігархами

Новини » Політика     17.03.2020 - 15:24
Стали відомі подробиці зустрічі Зеленського з олігархами
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На зустрічі домовились створити окремий фонд

На зустрічі президента Володимира Зеленського з олігархами та бізнесом домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами в умовах боротьби з коронавірусом. Про це написав у Facebook. бізнесмен Андрій Ставніцер, який був присутній на зустрічі.

Ставніцер зазначив, що на зустрічі також був Ігор Петрашко, якого сьогодні призначили головою Мінекономіки, Віктор Пінчук, Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Сергій Тігіпко, Андрій Веревський (співвласник "Кернел груп"), Віталій Гайдук (співвласник корпорації "ІСД"), Власдислав Чечоткін (власник Rozetka.ua), Леонід Климов ("Імексбанк").

"Першочергове - апарати для штучної вентиляції легенів. З цим все погано, лікарні катастрофічно не готові. І тести потрібні обох типів - експрес та ПЛР. З тестами питання більш-менш вирішено, в суботу приїде перший 1 млн експрес-тестів, за словами президента, їх в першу чергу передадуть на передову", - додав бізнесмен.

Нагадаємо, раніше у розслідування програми "Схеми" говорилось про те, що Володимир Зеленський зібрав олігархів та крупних бізнесменів в Офісі президента.

Пізніше в Офісі президента повідомили деталі такої зустрічі. Сказали, що Зеленський провів зустріч з великим бізнесом для допомоги під час боротьби з поширенням коронавірусу.

Зазначимо, українська влада не виключає введення заходів реагування у разі масового поширення коронавірусу на території України.

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