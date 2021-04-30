Стали известны подробности визита Блинкена в Украину

Во время визита в Украину Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен проведет ряд встреч. В частности, он встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и предстоятелем ПЦУ Епифанием.
Об этом РБК-Украина рассказали в посольстве США в Украине.
Отметим, что во время визита Блинкен также проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским, министров иностранных дел Дмитрием Кулебой.
В частности, чиновники обсудят агрессию России против Украины.
Ожидается, что Блинкен отметит прогресс в борьбе с коррупцией в Украине, которая является ключом к интеграции в НАТО.
Сегодня Госдепартамент США подтвердил информацию, что Энтони Блинкен посетит Украину с рабочим визитом.
Ранее Блинкен назвал условие сотрудничества с Россией. Это станет возможно, если РФ не будет обострять отношения.
Кроме того, Энтони Блинкен подтвердил, что Белый дом проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности России. Новая администрация сейчас изучает все действия РФ.