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Стали известны подробности смерти Полякова в Киеве

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Киеве нашли мертвым народного депутата Украины Антона Полякова. Стали известны подробности смерти политика.

О новых подробностях сообщили источники РБК-Украина в правоохранительных органах.

"Да, около 2 часов ночи наши патрульные остановили такси за нарушение ПДД, В машине был пассажир без сознания", - сообщил РБК-Украина источник в полиции.

Правоохранители пытались сами помочь депутату Полякову, а затем прибыла бригада скорой помощи, но спасти его не удалось.

Напомним, правоохранители устанавливают обстоятельства смерти народного депутата Антона Полякова. Окончательной причины смерти полиция не знает.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".

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Киев