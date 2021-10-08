Стали известны подробности смерти Полякова в Киеве

"Да, около 2 часов ночи наши патрульные остановили такси за нарушение ПДД, В машине был пассажир без сознания", - сообщил РБК-Украина источник в полиции.

Правоохранители пытались сами помочь депутату Полякову, а затем прибыла бригада скорой помощи, но спасти его не удалось.