ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стали відомі подробиці підпалу авто журналістки у Львові

Новини » Надзвичайні події     06.02.2020 - 20:00
Стали відомі подробиці підпалу авто журналістки у Львові
Фото: згорілий автомобіль (lv.npu.gov.ua)

Затриманий - громадянин України, зареєстрований у Кам’янці-Подільському

Підозрюваний у підпалі автомобіля львівської журналістки є 19-річним студентом "Львівської політехніки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що 19-річний студент "Львівської політехніки" вчиться на бюджеті на першому курсі за спеціальністю "будівництво та цивільна інженерія".

"Ще пів року тому особа з таким ім’ям шукала роботу за спеціальностями - інженер-проектувальник, адміністратор та перекладач у шлюбну агенцію із запитуваною зарплатнею у 10-15 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що в ніч вчинення злочину палій декілька разів перевдягався, що ускладнило його пошук. Але на сьомий день після підпалу його знайшли в Одесі.

"Він побачив, що після вчинення ним цієї події вона набула розголосу, резонансу. Він злякався і терміново поїхав в Одесу для того, щоб сховатися від правоохоронців. Більш того, він неодноразово змінював одяг, ще перебуваючи у Львові. Але злякався, – поїхав до Одеси. І в одному із готелів знімав там номер", - сказав перший заступник прокурора Львівської області Олег Капітула.

Зазначимо, що затриманий - громадянин України, зареєстрований у Кам’янці-Подільському.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив "Міцубісі Кольт" журналістки біля її будинку. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу авто місцевої журналістки. Повідомлялося, що правоохоронці перевіряє версію підпалу через професійну діяльність.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція Львівської області затримала підозрюваних у підпалі автомобіля львівської журналістки.

Правоохоронці проводять обшуки в квартирах журналістів "1+1" У Львові підпалили автомобіль журналістів
Новини України журналистыподжег
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся