Стали відомі подробиці підпалу авто журналістки у Львові

Фото: згорілий автомобіль (lv.npu.gov.ua)

Затриманий - громадянин України, зареєстрований у Кам’янці-Подільському

Підозрюваний у підпалі автомобіля львівської журналістки є 19-річним студентом "Львівської політехніки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що 19-річний студент "Львівської політехніки" вчиться на бюджеті на першому курсі за спеціальністю "будівництво та цивільна інженерія".

"Ще пів року тому особа з таким ім’ям шукала роботу за спеціальностями - інженер-проектувальник, адміністратор та перекладач у шлюбну агенцію із запитуваною зарплатнею у 10-15 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що в ніч вчинення злочину палій декілька разів перевдягався, що ускладнило його пошук. Але на сьомий день після підпалу його знайшли в Одесі.

"Він побачив, що після вчинення ним цієї події вона набула розголосу, резонансу. Він злякався і терміново поїхав в Одесу для того, щоб сховатися від правоохоронців. Більш того, він неодноразово змінював одяг, ще перебуваючи у Львові. Але злякався, – поїхав до Одеси. І в одному із готелів знімав там номер", - сказав перший заступник прокурора Львівської області Олег Капітула.

Зазначимо, що затриманий - громадянин України, зареєстрований у Кам’янці-Подільському.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив "Міцубісі Кольт" журналістки біля її будинку. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу авто місцевої журналістки. Повідомлялося, що правоохоронці перевіряє версію підпалу через професійну діяльність.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція Львівської області затримала підозрюваних у підпалі автомобіля львівської журналістки.