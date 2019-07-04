Стали известны подробности исчезновения бизнесмена из Днепра

Фото: Кирилл Суворов (из открытых источников)

Кирилл Суворов перестал отвечать на звонки 27 мая

Директор компании "Софт Оил" Кирилл Суворов перестал отвечать на звонки 27 мая, но в итоге смог сбежать из плена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Подробности".

Как рассказал брат Кирилла Василий, сначала к ним домой приехала налоговая милиция.

"Искали Кирилла. Кирилл был совсем в другом месте. И вместе с братом сели поехали. Не буду утверждать, как там было, но они его посадили в машину. Буквально через два дня приехали и потребовали документы - паспорт и идентификационный код", - рассказал он.

По словам партнера Кирилла Суворова Дмитрия Олийныка, на все его обращения, а также на заявления адвокатов семьи с просьбой предоставьте возможность пообщаться с Кириллом отвечали категорически "нет". "Т.е, что с человеком, где он находится - неизвестно", - говорит Олийнык.

Как сообщается в сюжете, Дмитрий и Кирилл вместе руководят компанией "Софт Оил". Днепровская фирма подписала контракт по импортированию базовой оливы, используемой для изготовления горюче-смазочных материалов. Около 11,5 тысяч тонн масла привезли в Николаевский порт 21 и 23 мая. Ее успешно растаможили, а в бюджет предприниматели заплатили более 8 млн гривен налога. При этом за несколько дней Кирилл Суворов исчез.

"29 мая я узнаю, что на груз был наложен арест судьей Жовтневого районного суда Днепра - по ходатайству органов милиции. В этом уголовном деле как свидетель опрошен Суворов Кирилл. По сути, это как рейдерский захват. Т.е, человека изолируют от общества, куда-то его помещают - непонятно куда, подвал, камера или другое помещение. И путем насилия психологического, физического - принуждают пописывать определенные документы", - рассказал Олийнык.

Как отмечается, днепровским налоговикам для получения нужного решения об аресте груза понадобилась только сутки. Главный аргумент в суде - упомянутая компания имеет признаки фиктивности. Впрочем, решение об аресте суд принял без всяких доказательств, считают в компании.

"Действия налоговой милиции в рамках этого уголовного производства содержат ряд нарушений уголовного процесса в том числе, во-первых, это отсутствие доказательств. Любые заявления и ходатайства, которые подавались в суд, содержат лишь утверждение, однако каких-либо документов или доказательств нет", - подчеркнул Вячеслав Тиховлис, адвокат компании "Софт Оил".