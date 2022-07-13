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Стали известны направления, на которых оккупанты провалили попытки наступления, - ISW

Новина українською →
Киев, Среда 13 июля 2022 07:15
Стали известны направления, на которых оккупанты провалили попытки наступления, - ISW Фото: войска РФ предприняли три неудачные попытки наступления (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ в последние дни предприняли попытки наступления к северу от Славянска, к востоку от Северска и к северу от Харькова. Благодаря слаженной работе ВСУ попытки продвинуться вперед на всех направлениях были провалены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

По мнению экспертов, российские подразделения пока остаются на оперативной паузе, продолжая перегруппировку сил, также часть войск отведено на отдых, переоборудование и восстановление.

Регулярные обстрелы критических районов на востоке Украины аналитики ISW объясняют тем, что оккупанты пытаются создать условия для будущих наземных наступательных действий, а также производят ограниченные атаки.

Ранее сообщалось, что штурмовики ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки Херсонской области.

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