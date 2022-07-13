Стали відомі напрямки, на яких окупанти провалили спроби наступу, - ISW

Війська РФ в останні дні зробили спроби наступу на північ від Слов'янська, на схід від Сіверська і на північ від Харкова. Завдяки злагодженій роботі ЗСУ спроби просунутися вперед на всіх напрямках були провалені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

На думку експертів, російські підрозділи поки залишаються на оперативній паузі, продовжуючи перегрупування сил, також частина військ відведена на відпочинок, переобладнання і відновлення.

Регулярні обстріли критичних районів на сході України аналітики ISW пояснюють тим, що окупанти намагаються створити умови для майбутніх наземних наступальних дій, а також виробляють обмежені атаки.