Стали известны маршруты Ryanair из Украины

Ryanair собирается презентовать 10 новых маршрутов из Киева и 5 новых маршрутов из Львова
Ирландский лоукостер Ryanair готовится открыть в Украине 15 авиамаршрутов из Киева и Львова. Презентация должна состояться 23 марта 2018 года в аэропорту "Борисполь", сообщает fly4free.
Известно, что Ryanair собирается презентовать 10 новых маршрутов из Киева и 5 новых маршрутов из Львова:
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее сообщал, что европейский лоукостер Ryanair может начать летать в Украину в конце октября - начале ноября 2018 года.
Позже стало известно, что Ryanair и международный аэропорт "Борисполь" успешно завершили переговоры, по итогам которых авиакомпания выйдет на украинский рынок.