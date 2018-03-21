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Стали известны маршруты Ryanair из Украины

НовостиОбщество    21.03.2018 - 21:21
Фото: самолет Ryanair (wikimedia.org)
Фото: самолет Ryanair (wikimedia.org)

Ryanair собирается презентовать 10 новых маршрутов из Киева и 5 новых маршрутов из Львова

Ирландский лоукостер Ryanair готовится открыть в Украине 15 авиамаршрутов из Киева и Львова. Презентация должна состояться 23 марта 2018 года в аэропорту "Борисполь", сообщает fly4free.

Известно, что Ryanair собирается презентовать 10 новых маршрутов из Киева и 5 новых маршрутов из Львова:

  • Киев - Лондон, Британия (аэропорт Станстед)
  • Киев - Стокгольм, Швеция (аэропорт Скавста)
  • Киев - Вильнюс, Литва
  • Киев - Вроцлав, Польша
  • Киев - Барселона, Испания
  • Киев - Варшава, Польша (аэропорт Модлин)
  • Киев - Гданьск, Польша
  • Киев - Краков, Польша
  • Киев - Познань, Польша
  • Киев - Братислава, Словакия
  • Львов - Лондон (аэропорт  Станстед)
  • Львов - Варшава (аэропорт Модлин)
  • Львов - Мемминген, Германия
  • Львов - Дюссельдорф, Германия (аэропорт Везе)
  • Львов - Краков, Польша

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее сообщал, что европейский лоукостер Ryanair может начать летать в Украину в конце октября - начале ноября 2018 года.

Позже стало известно, что Ryanair и международный аэропорт "Борисполь" успешно завершили переговоры, по итогам которых авиакомпания выйдет на украинский рынок.

Ryanair рассматривает возможность полетов еще из трех городов Украины К концу года на украинский рынок могут зайти еще две бюджетные авиакомпании, - Омелян
Теги: Ryanair
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