Стали відомі маршрути Ryanair з України

Ryanair збирається презентувати 10 нових маршрутів з Києва і 5 нових маршрутів зі Львова
Ірландський лоукостер Ryanair готується відкрити в Україні 15 авіамаршрутів з Києва та Львова. Презентація має відбутися 23 березня 2018 року в аеропорту "Бориспіль", повідомляє fly4free.
Відомо, що Ryanair збирається презентувати 10 нових маршрутів з Києва і 5 нових маршрутів зі Львова:
Нагадаємо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян раніше повідомляв, що європейський лоукостер Ryanair може почати літати в Україну в кінці жовтня - початку листопада 2018 року.
Пізніше стало відомо, що Ryanair і міжнародний аеропорт "Бориспіль" успішно завершили переговори, за підсумками яких авіакомпанія вийде на український ринок.