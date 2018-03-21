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Стали відомі маршрути Ryanair з України

НовиниСуспільство    21.03.2018 - 21:21
Фото: літак Ryanair (wikimedia.org)
Фото: літак Ryanair (wikimedia.org)

Ryanair збирається презентувати 10 нових маршрутів з Києва і 5 нових маршрутів зі Львова

Ірландський лоукостер Ryanair готується відкрити в Україні 15 авіамаршрутів з Києва та Львова. Презентація має відбутися 23 березня 2018 року в аеропорту "Бориспіль", повідомляє fly4free.

Відомо, що Ryanair збирається презентувати 10 нових маршрутів з Києва і 5 нових маршрутів зі Львова:

  • Київ - Лондон, Британія (аеропорт Станстед)
  • Київ - Стокгольм, Швеція (аеропорт Скавста)
  • Київ - Вільнюс, Литва
  • Київ - Вроцлав, Польща
  • Київ - Барселона, Іспанія
  • Київ - Варшава, Польща (аеропорт Модлін)
  • Київ - Гданськ, Польща
  • Київ - Краків, Польща
  • Київ - Познань, Польща
  • Київ - Братислава, Словаччина
  • Львів - Лондон (аеропорт Станстед)
  • Львів - Варшава (аеропорт Модлін)
  • Львів - Меммінген, Німеччина
  • Львів - Дюссельдорф, Німеччина (аеропорт Везе)
  • Львів - Краків, Польща

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян раніше повідомляв, що європейський лоукостер Ryanair може почати літати в Україну в кінці жовтня - початку листопада 2018 року.

Пізніше стало відомо, що Ryanair і міжнародний аеропорт "Бориспіль" успішно завершили переговори, за підсумками яких авіакомпанія вийде на український ринок.

Ryanair розглядає можливість польотів ще з трьох міст України До кінця року на український ринок можуть зайти ще дві бюджетні авіакомпанії, - Омелян
Теги: Ryanair
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