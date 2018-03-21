Стали відомі маршрути Ryanair з України

Ryanair збирається презентувати 10 нових маршрутів з Києва і 5 нових маршрутів зі Львова

Ірландський лоукостер Ryanair готується відкрити в Україні 15 авіамаршрутів з Києва та Львова. Презентація має відбутися 23 березня 2018 року в аеропорту "Бориспіль", повідомляє fly4free.

Відомо, що Ryanair збирається презентувати 10 нових маршрутів з Києва і 5 нових маршрутів зі Львова:

Київ - Лондон, Британія (аеропорт Станстед)

Київ - Стокгольм, Швеція (аеропорт Скавста)

Київ - Вільнюс, Литва

Київ - Вроцлав, Польща

Київ - Барселона, Іспанія

Київ - Варшава, Польща (аеропорт Модлін)

Київ - Гданськ, Польща

Київ - Краків, Польща

Київ - Познань, Польща

Київ - Братислава, Словаччина

Львів - Лондон (аеропорт Станстед)

Львів - Варшава (аеропорт Модлін)

Львів - Меммінген, Німеччина

Львів - Дюссельдорф, Німеччина (аеропорт Везе)

Львів - Краків, Польща

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян раніше повідомляв, що європейський лоукостер Ryanair може почати літати в Україну в кінці жовтня - початку листопада 2018 року.

Пізніше стало відомо, що Ryanair і міжнародний аеропорт "Бориспіль" успішно завершили переговори, за підсумками яких авіакомпанія вийде на український ринок.