10 января, в результате подрыва на мине погибли двое военнослужащих Украины. В Днепровском городском совете раскрыли имена погибших защитников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместительницы директора Департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлии Дмитровой.
Как отмечает Дмитрова, в результате подрыва погибли 23-летний военнослужащий 25 отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады, лейтенант Илья Супрун и 51-летний старший лейтенант Петренко Валерий.
"Дату и время прощания сообщим отдельно”, - добавляет заместитель директора Департамента социальной политики Днепровского городского совета.
Фото: стали известны имена военных, подорвавшихся на мине на Донбассе (фото facebook.com/magistrjuly)
Напомним, РБК-Украина писало о ситуации на Донбассе 10 января. Российские боевики дважды открыли огонь по позициям украинских военных.