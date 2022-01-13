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Стали известны имена военных, подорвавшихся на мине на Донбассе

Автор: Сергей Пышкин

10 января, в результате подрыва на мине погибли двое военнослужащих Украины. В Днепровском городском совете раскрыли имена погибших защитников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместительницы директора Департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлии Дмитровой.

Как отмечает Дмитрова, в результате подрыва погибли 23-летний военнослужащий 25 отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады, лейтенант Илья Супрун и 51-летний старший лейтенант Петренко Валерий.

"Дату и время прощания сообщим отдельно”, - добавляет заместитель директора Департамента социальной политики Днепровского городского совета.

Фото: стали известны имена военных, подорвавшихся на мине на Донбассе (фото facebook.com/magistrjuly)

Напомним, РБК-Украина писало о ситуации на Донбассе 10 января. Российские боевики дважды открыли огонь по позициям украинских военных.

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