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Стали известны имена первых соперниц украинских теннисисток на Олимпиаде в Токио

Автор: РБК-Украина

В Токио состоялась жеребьевка в одиночном и парном разрядах. В результате определились соперницы украинских теннисисток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTU.

Элина Свитолина (№6) получила четвертый номер посева и в первом круге встретится с Лаурой Зигемунд (№61) из Германии. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро украинка дошла до четвертьфинала, уступив Петре Квитовой.

Даяна Ястремская (№46) дебютирует в олимпийском турнире матчем против канадки Лейлы Фернандес (№72).

Свитолина и Ястремская в первом круге парного турнира сыграют против француженок Ализе Корне и Фионы Ферро.

Людмила Киченок и Надежда Киченок на старте встретятся с представительницами Индии Санией Мирзой и Анкитой Райной. Для сестер Киченок это вторая Олимпиада: в 2016 году украинки проиграли в первом круге китаянкам Сюй Ифань и Чжэн Сайсай

Ранее РБК-Украина публиковали состав сборной Украины на Олимпиаде в Токио.

Также было обнародовано расписание соревнований.

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ТокиоОлимпиада 2020