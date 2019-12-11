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Стали известны еще шесть участников плей-офф Лиги чемпионов

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Они уже ждут новых соперников

По итогам первого игрового дня последнего, шестого, тура группового этапа Лиги чемпионов определились шесть команд, которые продолжат борьбу в турнире. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Места в плей-офф себе забронировали действующий чемпион "Ливерпуль", "Наполи", "Боруссия" Дортмунд, "Лион", "Челси" и "Валенсия".

Кроме того, определились четыре команды, что продолжат участие в Лиге Европы: "РБ Зальцбург", "Аякс", "Бенфика" и "Интер".

Четверка команд, что утратили шансы на еврокубки: "Славия", "Генк", "Зенит" и "Лилль".

Таким образом, известны уже 14 участников плей-офф, еще две команды станут известны сегодня вечером. Жеребьевка 1/8 финала состоится 16 декабря.

Напомним, за попадание в следующую стадию Лиги чемпионов борется донецкий "Шахтера". Для этого "горнякам" нужно будет в Харькове обыграть "Аталанту", чтобы не зависеть от результата параллельного матча "Динамо" Загреб - "Манчестер Сити".

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