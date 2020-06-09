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Стали відомі деталі перших переговорів у ТКГ з переселенцями

Новини » Політика     09.06.2020 - 18:27
Стали відомі деталі перших переговорів у ТКГ з переселенцями
Фото: Денис Казанський (facebook.com/den.kazansky)

Російська сторона на переговорах не висловлювала протест через участь переселенців

На переговорах політичної підгрупи по Донбасу в новому форматі представник Росії не висловлював протесту проти участі переселенців. Водночас представники бойовиків намагалися провокувати українську сторону.

Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, який став представником окупованих районів в українській делегації.

За словами Казанського, сьогоднішня відеоконференція розпочалася із запізненням через російську сторону.

"Представники угруповань "ЛДНР", які називають себе представниками ОРДЛО, на нашу появу нервово відреагували, хамили, намагалися провокувати сварки, але до цього всі були готові, тому відреагували спокійно", - зазначив він.

Він також розповів, що російський представник Олексій Дмитрієвський не висловлював протест проти появи переселенців в українській делегації. Казанський додав, що більш конкретні результати можуть з'явитися після завтрашнього основного засідання Контактної групи.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що до політичної підгрупи в якості представників ОРДЛО приєдналися журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, а також лікар Костянтин Лібстер і голова громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан.

РБК-Україна розбиралося, що означає цей крок української сторони і як він вплине на мінський процес.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбаспереговориКонтактная група
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