В России рассказали детали газовых переговоров с Украиной

Газовые переговоры представителей Украины и Российской Федерации продолжаются в Берлине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, переговоры проходят с перерывами на консультации с юристами.

"Переговоры продолжаются с перерывами на консультации с юристами", - сообщил источник.

Напомним, сегодня, 19 декабря, в столице Германии проходят газовые переговоры между Украиной и Россией. На консультациях стороны обсуждают вопрос транзита газа через территорию Украины, который должен быть продлен с 1 января 2020 года.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что темой Трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-Российская Федерация относительно транспортировки газа по территории Украины станут сроки долгосрочного контракта, объемы и тарифы. По итогам переговоров также возможно достижение политического соглашения по этим вопросам.

Кроме того, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина рассчитывает на конструктив со стороны участников трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-ЕС-Россия относительно транспортировки газа по территории Украины.