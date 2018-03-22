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Стали известны детали дела о взятке для Супрун

НовостиПолитика    22.03.2018 - 11:01
Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)
Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Квартиру для Супрун оформляли на ее внештатного советника

Исполняющему обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун предлагали взятку в виде однокомнатной квартиры в жилищном комплексе "Акварели 2" в Вишневом под Киевом, передает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда.

Сообщается, что Супрун подала заявление о предложении взятки еще в январе 2017 года. По ее словам, помощник нардепа Олега Ляшко Олег Богачев и мэр Вишневого Илья Диков предложили ей квартиру стоимостью почти 500 тыс. гривен в качестве взятки за содействие в получении средств международных организаций для закупки оборудования в местную больницу.

Также сообщается, что впервые ей предложили квартиру 24 января в кабинете первого замглавы Минздрава, а затем в феврале в ресторане в присутствии Супрун, Богачева и Дикова. Позже в июне советник Супрун приезжал в ЖК "Акварели 2" для осмотра квартиры и передал копию своего паспорта и идентификационного кода для оформления квартиры на свое имя. В ноябре Диков передал советнику все документы на квартиру. НАБУ проводило негласные розыскные следственные действия с февраля 2017 года и фиксировало все встречи.

Напомним, ранее НАБУ провело обыски у помощника Ляшко по делу о предложении взятки Супрун. Позже в Минздраве сообщили, что следственные действия по этому делу проходят около года.

 

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Теги: Министерство здравоохранения Украины, взятка, Уляна Супрун
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