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Стали відомі деталі справи про хабар для Супрун

НовиниПолітика    22.03.2018 - 11:01
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Квартиру для Супрун оформляли на її позаштатного радника

Виконуючому обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляні Супрун пропонували хабар у вигляді однокімнатної квартири в житловому комплексі "Акварелі 2" у Вишневому під Києвом, передає "Судовий репортер" з посиланням на постанову суду.

Повідомляється, що Супрун подала заяву про пропозицію хабара ще в січні 2017 року. За її словами, помічник нардепа Олега Ляшка Олег Богачов і мер Вишневого Ілля Діков запропонували їй квартиру вартістю майже 500 тис. гривень в якості хабара за сприяння в отриманні коштів міжнародних організацій для закупівлі обладнання в місцеву лікарню.

Також повідомляється, що вперше їй запропонували квартиру 24 січня в кабінеті першого заступника голови МОЗ, а потім в лютому у ресторані в присутності Супрун, Богачова та Дікова. Пізніше в червні радник Супрун приїжджав в ЖК "Акварелі 2" для огляду квартири і передав копію свого паспорта та ідентифікаційного коду для оформлення квартири на своє ім'я. У листопаді Діков передав раднику всі документи на квартиру. НАБУ проводило негласні слідчі розшукові дії з лютого 2017 року і фіксував всі зустрічі.

Нагадаємо, раніше НАБУ провело обшуки у помічника Ляшка по справі про пропозицію хабара Супрун. Пізніше в МОЗ повідомили, що слідчі дії по цій справі проходять близько року.

 

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Теги: Мінстерство охорони здоров'я України, взятка, Уляна Супрун
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