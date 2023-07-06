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"Сталевий фронт" відправив на передову чергову партію багі

Фото: "Сталевий фронт" відправив на передову чергову партію багі (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

До українських бійців на передову відправилися ще 12 автівок-багі. Металопродукцію для виготовлення дванадцяти машин передав Метінвест-СМЦ, в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Залежно від моделі, багі можуть комплектуватися різними видами озброєння, зокрема кулеметами чи гранатометами, а їхній екіпаж зазвичай складається із 2-3 бійців.

"Конкурентною перевагою під час війни є ефективна техніка. Усвідомлюючи потребу ЗСУ в швидких та практичних авто, у межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" компанія підтримала виробництво багі для воїнів. Мобільні автівки мають просту конструкцію, легко ремонтуються, а отже, зможуть прослужити довше та ефективно працюватимуть на перемогу України", - заявив генеральний директор Метінвест-СМЦ Ігор Тонєв.

Співпраця Метінвест-СМЦ та Оперативного командування "Південь" з виробництва багі розпочалась у березні 2023 року. Тоді на запит військових компанія передала 3,8 тонни прокату для перших 10 автівок.

Нещодавно з металопродукції виготовили ще 12 багі. Серед інших, в Україні розроблено наступні моделі багі: Пегас 1,2; FANTOM; Примара; Багі МС; Легкий автомобіль високої прохідності.

Також група "Метінвест" обладнує військові машини, які потребують додаткового захисту екіпажу, спеціальними бронебійними щитами з потовщеної сталі. Такі щити виробляють на підприємствах компанії: 120 авто вже отримали свої щити, ще 80 - отримають їх найближчим часом.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова передають допомогу захисникам України.

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