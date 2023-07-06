"Стальной фронт" отправил на передовую очередную партию баги

В зависимости от модели баги могут комплектоваться различными видами вооружения, в том числе пулеметами или гранатометами, а их экипаж обычно состоит из 2-3 бойцов.

"Конкурентным преимуществом во время войны является эффективная техника. Осознавая потребность ВСУ в быстрых и практических авто, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" компания поддержала производство баги для воинов. Мобильные автомобили имеют простую конструкцию, легко ремонтируются и, следовательно, смогут прослужить долгое время. будут эффективно работать на победу Украины", - заявил генеральный директор Метинвест-СМЦ Игорь Тонев.

Сотрудничество Метинвест-СМЦ и Оперативного командования "Юг" по производству баги началось в марте 2023 года. Тогда по запросу военных компания передала 3,8 тонны проката для первых 10 автомобилей.

Недавно из металлопродукции изготовили еще 12 баг. Среди других, в Украине разработаны следующие модели баги: Пегас 1,2; FANTOM; Призрак; Боги ТС; Легкий автомобиль высокой проходимости.

Также группа "Метинвест" оборудует военные машины, нуждающиеся в дополнительной защите экипажа, специальными бронебойными щитами из утолщенной стали. Такие щиты производят на предприятиях компании: 120 автомобилей уже получили свои щиты, еще 80 - получат их в ближайшее время.

Напомним, "Стальной фронт" - инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передают помощь защитникам Украины.