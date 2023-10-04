"Сталевий фронт" передав спецпідрозділу СБУ пікапи та мікроавтобус вартістю 2 млн

Як йдеться в повідомленні компанії, військові часто звертаються саме за автомобілями з високим кліренсом, адже вони зручні для виконання різних задач. Саме тому компанія передає бійцям саме пікапи та позашляховики.

"Сталевий фронт" від початку бойових дій поставив в армію вже понад 400 автомобілів, тому що вони були потрібні тоді, а зараз тим більше. Також ми передали вже понад 1500 дронів - тому що без "очей" на фронті не можна ніяк", - каже керівник проектного офісу компанії "Метінвест" Олександр Водовіз.

Нагадаємо, нещодавно компанія передала українським бійцям 230 FPV-дронів, 5 коптерів DJI Mavic 3Т, а також 3 дрони-розвідники Sirko. Загальна вартість техніки складає 4 млн грн.

Всього від початку повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн - допомога бійцям в рамках "Сталевого фронту".