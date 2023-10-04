"Стальной фронт" передал спецподразделению СБУ пикапы и микроавтобус стоимостью 2 млн

Как говорится в сообщении компании, военные часто обращаются именно за автомобилями с высоким клиренсом, они удобны для выполнения различных задач. Именно поэтому компания передает бойцам именно пикапы и внедорожники.

"Стальной фронт" с начала боевых действий поставил в армию уже более 400 автомобилей, потому что они были нужны тогда, а сейчас тем более. Также мы передали уже более 1500 дронов - потому что без "глаз" на фронте нельзя никак", - говорит руководитель проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз.

Напомним, недавно компания передала украинским бойцам 230 FPV-дронов, 5 коптеров DJI Mavic 3Т, а также 3 дрона-разведчика Sirko. Общая стоимость техники составляет 4 млн. грн.

Всего с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн - помощь бойцам в рамках "Стального фронта".