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"Сталевий фронт" передав Головному управлінню розвідки партію "Валькірій"

Фото: "Сталевий фронт" передав Головному управлінню розвідки партію "Валькірій" (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бійці Головного управління розвідки отримали партію з 4-х БПЛА "Валькірія". Їх передала компанія "Укртелеком", в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт". Загалом компанія вже доправила ЗСУ майже 20 "Валькірій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Ми щодня працюємо, щоб забезпечувати телекомпослугами українців. Не менш важливий для нас напрям роботи - допомога нашим захисникам. Горді, що змогли передати розвідникам дрони майже у їх професійне свято. "Валькірії" від Укртелекому та "Сталевого фронту" Ріната Ахметова вже полетіли наближати нашу перемогу", - повідомив генеральний директор Укртелекому Юрій Курмаз.

За час повномасштабного вторгнення "Укртелеком" передав бійцям десятки БПЛА, серед них - безпілотні авіаційні комплекси "Валькірія" та "Лелека", а також сотні дронів, тисячі спеціальних планшетів, медичних засобів, сотні автівок та багато іншого.

На потреби захисників України компанія спрямувала близько 70 млн грн від імені ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

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