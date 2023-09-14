"Сталевий фронт" передав Головному управлінню розвідки партію "Валькірій"

Бійці Головного управління розвідки отримали партію з 4-х БПЛА "Валькірія". Їх передала компанія "Укртелеком", в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт". Загалом компанія вже доправила ЗСУ майже 20 "Валькірій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
"Ми щодня працюємо, щоб забезпечувати телекомпослугами українців. Не менш важливий для нас напрям роботи - допомога нашим захисникам. Горді, що змогли передати розвідникам дрони майже у їх професійне свято. "Валькірії" від Укртелекому та "Сталевого фронту" Ріната Ахметова вже полетіли наближати нашу перемогу", - повідомив генеральний директор Укртелекому Юрій Курмаз.
За час повномасштабного вторгнення "Укртелеком" передав бійцям десятки БПЛА, серед них - безпілотні авіаційні комплекси "Валькірія" та "Лелека", а також сотні дронів, тисячі спеціальних планшетів, медичних засобів, сотні автівок та багато іншого.
На потреби захисників України компанія спрямувала близько 70 млн грн від імені ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.