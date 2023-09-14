"Стальной фронт" передал Главному управлению разведки партию "Валькирий"

"Мы ежедневно работаем, чтобы снабжать телекомуслугами украинцев. Не менее важное для нас направление работы - помощь нашим защитникам. Гордые, что смогли передать разведчикам дроны почти в их профессиональный праздник. "Валькирии" от Укртелекома и "Стального фронта" Рината Ахметова уже полетели приближать нашу победу", - сообщил генеральный директор Укртелекома Юрий Курмаз.

За время полномасштабного вторжения "Укртелеком" передал бойцам десятки БПЛА, среди них беспилотные авиационные комплексы "Валькирия" и "Аист", а также сотни дронов, тысячи специальных планшетов, медицинских средств, сотни автомобилей и многое другое.

На нужды защитников Украины компания направила около 70 млн грн от имени инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".