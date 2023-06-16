"Сталевий фронт" передав на донецький напрямок броньоване авто

"+1 потужний броньований автомобіль для захисників з 36-ої окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського від "Метінвесту". Тут на Донецькому напрямку Україну боронять справжні герої. Вдало виконаних операцій та тактичних задач у цих бійців – на кілька книжок та фільмів. Допомагати цим шляхетним хлопцям доречно завжди" - зазначили в компанії.

Як кажуть військові, автомобіль використовуватиметься для спецзв’язку та перевезення важливої документації.

Як відомо, у межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Метінвест спрямував на підтримку української армії понад 2 млрд грн.

Компанія налагодила системне постачання на фронт обладнання, частину з якого закуповує за кордоном. Українське військо вже отримало 1 200 дронів, що робить групу одним із найбільших приватних постачальників безпілотників в армію.