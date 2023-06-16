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"Сталевий фронт" передав на донецький напрямок броньоване авто

Фото: "Сталевий фронт"  передав на донецький напрямок броньоване авто (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Підрозділ бригади морської піхоти на донецькому напрямку отримав бус з бронею третього класу захисту. Передала авто компанія "Метінвест", в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"+1 потужний броньований автомобіль для захисників з 36-ої окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського від "Метінвесту". Тут на Донецькому напрямку Україну боронять справжні герої. Вдало виконаних операцій та тактичних задач у цих бійців – на кілька книжок та фільмів. Допомагати цим шляхетним хлопцям доречно завжди" - зазначили в компанії.

Як кажуть військові, автомобіль використовуватиметься для спецзв’язку та перевезення важливої документації.

Як відомо, у межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Метінвест спрямував на підтримку української армії понад 2 млрд грн.

Компанія налагодила системне постачання на фронт обладнання, частину з якого закуповує за кордоном. Українське військо вже отримало 1 200 дронів, що робить групу одним із найбільших приватних постачальників безпілотників в армію.

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МетинвестЗбройні сили України