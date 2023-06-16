"Стальной фронт" передал на донецкое направление бронированное авто

+1 мощный бронированный автомобиль для защитников из 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского от "Метинвеста". Здесь на Донецком направлении Украину защищают настоящие герои. Удачно выполненных операций и тактических задач у этих бойцов - на несколько книг и фильмов. этим благородным ребятам уместно всегда", - отметили в компании.

Как говорят военные, автомобиль будет использоваться для спецсвязи и перевозки важной документации.

Как известно, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Метинвест направил в поддержку украинской армии более 2 млрд грн.

Компания наладила системную поставку на фронт оборудования, часть из которого закупает за рубежом. Украинское войско уже получило 1200 дронов, что делает группу одним из крупнейших частных поставщиков беспилотников в армию.