"Сталевий фронт" передав бійцям ТРО тепловізори, дрони та рації

"Металурги завжди допомагають бійцям. Вони на передовій захищають нашу землю, а ми забезпечуємо надійний тил. Саме таке сполучення, - військових на фронті і нас в тилу, - дає змогу нам боронити нашу землю від ворога", - каже директор з інжинірингу ПАТ "Запоріжсталь" Микола Петряков.

Слугуватиме обладнання на донецькому напрямку: бійці кажуть, така допомога там важлива і необхідна для вдалого виконання бойових завдань.

Від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" передав захисникам майже 2000 одиниць військової оптики. Загальна сума скерована компанією на допомогу армії вже перевищує 2 млрд гривень. То оборонці кажуть, завдяки такій допомозі Україна наближає велику перемогу.

Нещодавно "Метінвест" також передав 50 бронежилетів 4-го класу захисту добровольцям організації "Я - Херсон", які допомагають з усуненням наслідків російських обстрілів.

Всього від початку війни "Метінвест" спрямував вже 2 млрд грн на підтримку української армії у межах "Сталевого фронту". Українське військо отримало від компанії 423 автівки різного призначення та 1,3 млн літрів пального, а також вже понад 1500 БПЛА.

Загальна ж допомога бізнесмена Ріната Ахметова військовим і цивільним з початку великої війни перевищила 5,5 млрд грн.