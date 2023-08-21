"Стальной фронт" передал бойцам ТРО тепловизоры, дроны и рации

"Металлурги всегда помогают бойцам. Они на передовой защищают нашу землю, а мы обеспечиваем надежный тыл. Именно такое сочетание, - военных на фронте и нас в тылу, - позволяет нам защищать нашу землю от врага", - говорит директор по инжинирингу ЧАО "Запорожсталь" Николай Петряков.

Служить оборудование на донецком направлении: бойцы говорят, такая помощь там важна и необходима для удачного выполнения боевых задач.

С начала полномасштабного вторжения "Метинвест" передал защитникам около 2000 единиц военной оптики. Общая сумма, направленная компанией на помощь армии, уже превышает 2 млрд гривен. Так защитники говорят, что благодаря такой помощи Украина приближает большую победу.

Недавно "Метинвест" также передал 50 бронежилетов 4-го класса защиты добровольцам организации "Я – Херсон", которые помогают с устранением последствий российских обстрелов.

Всего с начала войны "Метинвест" направил уже 2 млрд грн в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта". Украинское войско получило от компании 423 автомобиля разного назначения и 1,3 млн литров горючего, а также уже более 1500 БПЛА.

Общая помощь бизнесмена Рината Ахметова военным и гражданским с начала великой войны превысила 5,5 млрд грн.