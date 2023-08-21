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"Сталевий фронт" передав бійцям ТРО тепловізори, дрони та рації

Понеділок 21 серпня 2023 20:17
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"Сталевий фронт" передав бійцям ТРО тепловізори, дрони та рації Фото: "Сталевий фронт" передав бійцям ТРО тепловізори, дрони та рації (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Бійці бригади тероборони на передовій отримали чергову партію необхідної техніки. Серед приладдя - тепловізор, дрон та рації, загальна вартість техніки - понад півмільйона гривень. Її передала бійцям компанія "Метінвест", в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Металурги завжди допомагають бійцям. Вони на передовій захищають нашу землю, а ми забезпечуємо надійний тил. Саме таке сполучення, - військових на фронті і нас в тилу, - дає змогу нам боронити нашу землю від ворога", - каже директор з інжинірингу ПАТ "Запоріжсталь" Микола Петряков.

Слугуватиме обладнання на донецькому напрямку: бійці кажуть, така допомога там важлива і необхідна для вдалого виконання бойових завдань.

Від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" передав захисникам майже 2000 одиниць військової оптики. Загальна сума скерована компанією на допомогу армії вже перевищує 2 млрд гривень. То оборонці кажуть, завдяки такій допомозі Україна наближає велику перемогу.

Нещодавно "Метінвест" також передав 50 бронежилетів 4-го класу захисту добровольцям організації "Я - Херсон", які допомагають з усуненням наслідків російських обстрілів.

Всього від початку війни "Метінвест" спрямував вже 2 млрд грн на підтримку української армії у межах "Сталевого фронту". Українське військо отримало від компанії 423 автівки різного призначення та 1,3 млн літрів пального, а також вже понад 1500 БПЛА.

Загальна ж допомога бізнесмена Ріната Ахметова військовим і цивільним з початку великої війни перевищила 5,5 млрд грн.

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