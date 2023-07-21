"Сталевий фронт" передав бійцям швидких, бусів та пікапів на 8,5 млн гривень

Компанія "Метінвест" в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт" передала бригаді швидкого реагування "Рубіж" Нацгвардії 3 автомобілі швидкої допомоги, 9 мультивенів, евакуатор та три пікапи. Загальна ринкова вартість транспортних засобів - 8,5 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

У "Метінвесті" знають, що автомобілі потрібні постійно, і уже в найближчому майбутньому планують нову передачу техніки бійцям.

"Ми підраховували, що "Сталевий фронт" передав вже близько 450 автомобілів, понад 100 швидких, і ми не зупиняємося. Тому найближчі поставки - це будуть знову швидкі, мікроавтобуси, і, звичайно, джипи", - каже керівник проектного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Як відомо, за час повномасштабної війни група передала силам оборони України понад 1500 БПЛА різних модифікацій. Така кількість переданих дронів робить "Метінвест" найбільшим постачальником БПЛА для армії серед приватних бізнесів, не враховуючи благодійні фонди.

Загалом від початку повномасштабної війни в межах "Сталевого фронту" компанія спрямувала на підтримку української армії понад 2 млрд грн.