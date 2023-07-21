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"Стальной фронт" передал бойцам скорых, бусов и пикапов на 8,5 млн гривен

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Пятница 21 июля 2023 12:25
"Стальной фронт" передал бойцам скорых, бусов и пикапов на 8,5 млн гривен Фото: "Стальной фронт" передал бойцам скорых, бусов и пикапов на 8,5 млн грн (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт" передала бригаде быстрого реагирования "Рубеж" Нацгвардии 3 автомобиля скорой помощи, 9 мультивенов, эвакуатор и три пикапа. Общая рыночная стоимость транспортных средств - 8,5 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В "Метинвесте" знают, что автомобили нужны постоянно и уже в ближайшем будущем планируют новую передачу техники бойцам.

"Мы подсчитывали, что "Стальной фронт" передал уже около 450 автомобилей, более 100 быстрых, и мы не останавливаемся. Поэтому ближайшие поставки - это будут снова быстрые, микроавтобусы, и, конечно, джипы", - говорит руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Как известно, за время полномасштабной войны группа передала силам обороны Украины более 1500 БПЛА разных модификаций. Такое количество переданных дронов делает "Метинвест" крупнейшим поставщиком БПЛА для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов.

Всего с начала полномасштабной войны в рамках "Стального фронта" компания направила на поддержку украинской армии более 2 млрд грн.

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Метинвест
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