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"Сталевий фронт" передав бійцям партію дронів та техніки на понад 3 млн гривень

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Середа 12 липня 2023 13:00
"Сталевий фронт" передав бійцям партію дронів та техніки на понад 3 млн гривень Фото: "Сталевий фронт" передав бійцям партію дронів та техніки на понад 3 млн гривень (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Українські військовослужбовці отримали чергову партію техніку - 8 квадрокоптерів DJI Matrice і 8 терміналів Starlink. Сума допомоги становить приблизно 3,3 млн грн, її передала компанія "Лемтранс", в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Ми підтримуємо державу, бо віримо, що ефективна взаємодія між нею та бізнесом є запорукою безпеки країни. Зараз усі наші зусилля спрямовані на забезпечення стабільної роботи компанії, адже це робочі місця для українців, податкові відрахування до бюджету України, а головне - допомога захисникам", - заявив генеральний директор "Лемтрансу" Володимир Мезенцев.

Наразі понад 70 працівників компанії "Лемтранс" захищають Україну в лавах ЗСУ. Загальна сума допомоги компанії бійцям та мирним мешканцям України сягнула вже 38 млн грн.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова передають допомогу захисникам України. Вартість допомоги вже перевищила 5 млрд грн.

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