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"Стальной фронт" передал бойцам партию дронов и техники более чем на 3 млн гривен

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Среда 12 июля 2023 13:00
"Стальной фронт" передал бойцам партию дронов и техники более чем на 3 млн гривен Фото: "Стальной фронт" передал бойцам партию дронов и техники более чем на 3 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Украинские военнослужащие получили очередную партию технику – 8 квадрокоптеров DJI Matrice и 8 терминалов Starlink. Сумма помощи составляет около 3,3 млн грн, ее передала компания "Лемтранс", в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Мы поддерживаем государство, потому что верим, что эффективное взаимодействие между ним и бизнесом является залогом безопасности страны. Сейчас все наши усилия направлены на обеспечение стабильной работы компании, ведь это рабочие места для украинцев, налоговые отчисления в бюджет Украины, а главное - помощь защитникам", - заявил генеральный директор "Лемтранса" Владимир Мезенцев.

В настоящее время более 70 сотрудников компании "Лемтранс" защищают Украину в рядах ВСУ. Общая сумма помощи компании бойцам и мирным жителям Украины уже достигла 38 млн грн.

Напомним, "Стальной фронт" - инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передают помощь защитникам Украины. Стоимость помощи уже превысила 5 млрд. грн.

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