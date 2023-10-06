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"Сталевий фронт" передав бійцям на донецькому напрямку партію бронежилетів

П'ятниця 06 жовтня 2023 16:13
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"Сталевий фронт" передав бійцям на донецькому напрямку партію бронежилетів Фото: "Сталевий фронт" передав бійцям на донецькому напрямку партію в 500 бронежилетів (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади на донецькому напрямі отримали 500 бронежилетів класу захисту 4+. Цю броню виготовили на підприємствах "Метінвесту" в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Перше, чим "Метінвест" почав забезпечувати військових - якісна захисна амуніція. Бо це, в першу чергу, збережене життя наших військових. Ми розуміємо, що на фронті неможливо працювати без бронежилетів, які дійсно мають високий ступінь захисту і лишаються легкими. Тож робимо все, аби забезпечити саме таким захистом наших бійців", - каже директор із закупівель "Запоріжсталі" Євген Авджи.

Загалом від початку повномасштабної війни "Метінвест" самостійно та спільно з партнерами виготовив чи закупив за кордоном 165 тисяч бронежилетів. Також компанія придбала й передала понад 25 тисяч шоломів і касок.

Всього від початку повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 млрд гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн - допомога в рамках "Сталевого фронту".

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