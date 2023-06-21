UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Сталевий фронт" передав бійцям на донецькому напрямку дрони

Фото: "Сталевий фронт" передав бійцям на донецькому напрямку дрони (прес-служба компанії)
Автор: Артем Горовенко

Військові 110-ї окремої механізованої бригади отримали три сучасних розвідувальних дрони DJI Mavic 3. Передала техніку компанія "Метінвест", в межах мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий Фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Дрони - це чи не найважливіше обладнання для хлопців цієї бригади. Вони забезпечують розвідку, а у деяких випадках ще й вберігають життя наших військових. Тож, впевнений, вони стануть у нагоді бійцям та надійно слугуватимуть на полі бою", - зазначив в.о. генерального директора АКХЗ Юрій Кциненко.

На донецькому напрямку ситуація доволі напружена, кажуть бійці. Тож такі дрони - важлива допомога для розвідників.

Як відомо, у межах мілітарної ініціативи "Метінвест" спрямував на підтримку української армії вже понад 2 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниМетинвест