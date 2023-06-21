"Сталевий фронт" передав бійцям на донецькому напрямку дрони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Дрони - це чи не найважливіше обладнання для хлопців цієї бригади. Вони забезпечують розвідку, а у деяких випадках ще й вберігають життя наших військових. Тож, впевнений, вони стануть у нагоді бійцям та надійно слугуватимуть на полі бою", - зазначив в.о. генерального директора АКХЗ Юрій Кциненко.

На донецькому напрямку ситуація доволі напружена, кажуть бійці. Тож такі дрони - важлива допомога для розвідників.

Як відомо, у межах мілітарної ініціативи "Метінвест" спрямував на підтримку української армії вже понад 2 млрд грн.