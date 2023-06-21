"Стальной фронт" передал бойцам на донецком направлении дроны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Дроны - это едва ли не важнейшее оборудование для ребят этой бригады. Они обеспечивают разведку, а в некоторых случаях еще и уберегают жизнь наших военных. Поэтому, уверен, они пригодятся бойцам и будут надежно служить на поле боя", - отметил и.о. генерального директора АКХЗ Юрия Кциненко.

На донецком направлении ситуация достаточно напряженная, говорят бойцы. Так что такие дроны - важная помощь для разведчиков.

Как известно, в рамках милитарной инициативы "Метинвест" направил в поддержку украинской армии уже более 2 млрд грн.