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"Стальной фронт" передал бойцам на донецком направлении дроны

Фото: "Стальной фронт" передал бойцам на донецком направлении дроны (пресс-служба компании)
Автор: Артем Горовенко

Военные 110-й отдельной механизированной бригады получили три современных разведывательных дрона DJI Mavic 3. Передала технику компания "Метинвест", в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной Фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой насайт компании.

"Дроны - это едва ли не важнейшее оборудование для ребят этой бригады. Они обеспечивают разведку, а в некоторых случаях еще и уберегают жизнь наших военных. Поэтому, уверен, они пригодятся бойцам и будут надежно служить на поле боя", - отметил и.о. генерального директора АКХЗ Юрия Кциненко.

На донецком направлении ситуация достаточно напряженная, говорят бойцы. Так что такие дроны - важная помощь для разведчиков.

Как известно, в рамках милитарной инициативы "Метинвест" направил в поддержку украинской армии уже более 2 млрд грн.

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Вооруженные силы УкраиныМетинвест