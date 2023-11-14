"Сталевий" фронт передав бійцям 10 "швидких" та радіаційні дозиметри

У "Метінвесті" зазначають: на фронт передали вже понад 100 автомобілів швидкої допомоги на загальну вартість більш як 70 мільйонів гривень. Раніше більшість цих авто закуповували в Італії, але там авто уже закінчуються, тож доводиться шукати авто в інших країнах.

"Вже передали понад сто авто, але хлопці просять ще, тож ми, "Сталевий фронт", будемо й надалі шукати та передавати "швидкі". Також передали дозиметри - їх попросили бійці, які перебувають біля атомної станції, щоб контролювати ситуацію", - розповів керівник проектного офісу компанії "Метінвест" Олександр Водовіз.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн - допомога бійцям в рамках "Сталевого фронту".

Загальна сума, яку Рінат Ахметов передав на допомогу військовим і цивільним українцям, перевищила 6 млрд грн.